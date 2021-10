Le collectif Metissé fait revivre Claude François avec "Destination Rio"

Le groupe vient donc de sortir son nouveau single "Destination Rio" avec en sample le "Je vais à Rio" du défunt chanteur. Avec ce nouveau titre, qui ne figure pas sur leur dernier album "Destination soleil", sorti au mois de juillet et écoule à 30.000 unités, le groupe devrait encore une fois donner le rythme du déhanché.

Chris Martin, leader du groupe Coldplay avait lui aussi utilisé ce sample dans son titre "Every Teardrop is a waterfall mais à la base sur la version de Peter Allen "I Go to Rio"...Ecoutez!