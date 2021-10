Le crédit demeure encore abordable

Sur 2012, "nous sommes toutes voiles dehors !"

La stabilité maintient des taux acceptables

Depuis 2008, l’accès à la propriété est facilitée grâce à des taux d’intérêt relativement bas, marqués par une certaine stabilité du marché. "Nous essayons de revenir sur des prêts immobiliers de longue durée afin de répondre aux besoins des particuliers concernant la mensualité."

Selon l’indice CID, un baromètre qui mesure en temps réel le taux de crédit immobilier moyen proposé par les banques en France, celui-ci représente ces jours-ci 4,09 % pour un prêt sur 15 ans, 4,38% sur 20 ans et 4,60% sur 25 ans.

Avec les assurances emprunteur, les frais de dossier, les pénalités au remboursement… les écarts peuvent être importants d’une banque à l’autre, pour un même dossier déposé. "Ça tourne, ça change, les politiques évoluent avec le temps, et ce ne sont jamais les même établissements bancaires qui proposent les crédits les plus avantageux". Il s’agit donc avant tout de comparer et de ne pas se lancer tête baisser.