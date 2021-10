Devenir bailleur reste rentable

L’investissement locatif, c’est "Le produit actuellement", explique Maryline Bourdon, responsable de la société Maison Iso confort, spécialisée dans la construction de maisons traditionnelles sur le Calvados. "Environ 20% de nos réalisations sont destinées à la location, et beaucoup de nos clients sont devenus des habitués de cette manœuvre".



"Le jeu en vaut

la chandelle"

Investir dans l’immobilier permet d’une part de s’assurer un revenu complémentaire, via la perception des loyers, de réaliser des économies en faisant jouer des dispositifs de défiscalisation, de se constituer un patrimoine et donc une sécurité.

Les risques ne sont pour autant pas moindres, le pari étant de rentabiliser les coûts de construction en prenant en compte les aléas du marché. Mais selon Maryline Bourdon, le jeu en vaut la chandelle, d’autant que l’immobilier peut être facilement financé par l’emprunt bancaire, à la différence d’autres placements. Selon elle, "acheter pour louer n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît, il suffit d’oser et de se lancer".