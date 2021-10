Coutances. Compagnie des Fromages et Riches Monts : manifestation des salariés

Des salariés de la Compagnie des Fromages et Riches Monts manifestaient ce mardi 26 juin 2018 à la mi-journée, sur la place devant l'hôtel de ville de Coutances (Manche) à l'appel de la CGT, contre la fermeture annoncée d'ici un an du site installé dans la ville. 94 emplois sont concernés. Les contrats en CDI se verront proposer un poste dans les autres sites du groupe dans la Manche, le Calvados et l'Orne.