Musique. L'incontournable Cabourg mon amour revient tout en musique

L'ambiance sera douce ce week-end du vendredi 29 au dimanche 1er juillet 2018 sur la plage de Cabourg (Calvados). Les pieds dans l'eau, les festivaliers seront bercés par une musique pop rock pendant trois jours.

Juliette Armanet et Angèle

Pour cette sixième édition, le festival Cabourg mon amour accueille de nombreux artistes français et internationaux. À voir ou revoir notamment, Angèle, Clara Luciani, Juliette Armanet en passant par Vendredi sur mer, L'impératrice ou encore Caballero & JeanJass. L'ambiance sera à la fête !

Et si soirée est synonyme de concert à Cabourg mon amour, journée l'est aussi. En effet, tous les jours, plagistes et baigneurs pourront profiter d'une ambiance musicale sur la plage du Cap Cabourg : des DJ set y mixeront gratuitement ! Pour les plus fêtards, après la soirée festival, un after party est organisé à la Sall'in.

Pratique. Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet sur la plage de Cabourg. 37€ vendredi et dimanche. 52€ samedi.