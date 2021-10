Centre Juno Beach. C'est la fête du Canada à Courseulles-sur-Mer !

Dimanche 1er juillet 2018, c'est la fête nationale du Canada et ça l'est aussi au Centre Juno Beach, à Courseulles-sur-Mer (Calvados). L'après-midi, l'équipe canadienne de l'établissement propose des activités diverses pour permettre aux visiteurs de découvrir un peu plus la culture de leur pays.

Maquillage, quizz et sirop d'érable

De 15h30 à 18h30 en continu, des ateliers de maquillage feuille d'érable et de tatouage spécial fête du Canada sont notamment prévus. Vous retrouverez aussi de la pêche à l'érable, une buvette canadienne et un goûter autour du sirop d'érable. L'ambiance sera aussi assurée en musique par un duo guitare/chant/harmonica avec le groupe de Kévin Buckley. Et à 16 heures et 17 heures, ne ratez pas le quizz spécial Canada par les guides du Centre Juno Beach.

Une journée ludique pour découvrir ou redécouvrir l'origine de cette fête qui marque l'union de quatre colonies britanniques le 1er juillet 1867 selon l'Acte de l'Amérique du Nord britannique : les actuelles provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau Brunswick et de la Nouvelle Écosse. Depuis cette confédération, six autres provinces et trois territoires ont rejoint l'Acte. La première fête du Canada a été célébrée publiquement à Queen's Park à Toronto le 1er juillet 1875.

Pratique. Dimanche 1er juillet 2018 de 15h30 à 18h30 au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer.