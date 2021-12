Parmi les trains les plus touchés, le TGV Cherbourg-Dijon ne circulera pas, et on attend seulement un train sur deux pour le Paris-Granville. L'Intercités reliant Paris Caen et Cherbourg comptera 3 trains sur 4. Et sur le réseau TER, des trains seront remplacés par des autobus.

