Caen. Caen : harcèlement et violence envers la femme qui l'a aidé

Une Caennaise (Calvados) touchée par la situation d'un albanais sans papiers et vivant dans la rue lui donne de quoi manger et se vêtir. En guise de reconnaissance l'individu va faire preuve de harcèlement et de violence. Mercredi 20 juin 2018 le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé pour ces faits survenus en avril 2018.