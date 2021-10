Luc-sur-Mer. Le Luc-Sur-Mer Tribute Fest II ouvre la saison estivale dans le Calvados

Fort de son succès lors de sa première édition, le Luc sur Mer Tribute Fest revient en force cette année et compte bien vous étonner !

2 jours de Tributes bands sur scène, et ce ne sont pas seulement des copies ! Ils permettent de faire perdurer la mémoire de groupes mythiques qui n'existent plus, ou qui ne se déplacent plus en province.

Natacha Clairet, adjointe à l'animation et la culture de la ville de Luc-Sur-Mer répond à nos questions :





Pour cette seconde édition, retrouvez sur scène... :



Empty Spaces (Pink Floyd) - Samedi 30 Juin -



Formé en 2006 par le guitariste Yvan Guillevic, très vite rejoint par John Chaussepied à la guitare, Morgan Marlet et Nelly le Quilliec au chant, Jean-Noel Rozé aux claviers, Bernard Clémence à la basse et Julien Oukidja aux drums, Empty Spaces est incontestablement devenu un des meilleurs tribute Pink Floyd européens.

Empty Spaces est un vrai groupe de musiciens chevronnés qui rend hommage à Pink Floyd, le légendaire combo de Cambridge.

Une tournée d'été en 2011 a rassemblé plus de 20.000 spectateurs en 6 concerts.



Into the deep (Deep Purple) - Samedi 30 Juin -

Depuis 2007, Into the Deep comble les nombreux fans de la mythique formation anglaise, née en 1967.

Formé à l'origine pour une date unique, ce cover band de cinq musiciens a cédé à l'envie de multiplier les dates, devant l'accueil plus que chaleureux reçu à chacun de ses concerts.

Le son d'Into The Deep replonge les fans ou les nouveaux adeptes de Deep Purple dans un répertoire inoubliable, conciliant un hommage appliqué au son et à l'esprit du groupe et la touche de personnalité des musiciens du cover band

Megaphone (Téléphone) - Dimanche 1er Juillet -



MEGAPHONE a vu le jour en 2002. Fabrice Dutour (guitare- chant), Christophe Oliverès (guitare - chœurs), Sylvain De Nicola (basse) et François Brisk (batterie - chœurs) visitent à leur manière la discographie d'un des plus grands groupes de rock français.

De "La bombe humaine" à "New York avec toi", de "Cendrillon" à "Ça c'est vraiment toi", c'est en gardant l'esprit et l'énergie de TÉLÉPHONE, que le groupe vous emmène au cœur de cette décennie.





Manu Bakar (Renaud)

Jérôme Ménard, alias Manu Bakar reprend des chansons de Renaud. De Morgane de toi à Dès que le vent soufflera, l'illusion est parfaite.

Tramp Experience (Supertramp) - Dimanche 1er Juillet -

TRAMP EXPERIENCE est un groupe de passionnés de Supertramp qui n'ont qu'un seul objectif : transmettre le plus fidèlement possible l'énergie et l'émotion du groupe mythique des 70's.

TRAMP EXPERIENCE reprend les titres de Supertramp créés dans la période 1974-1982, période phare du groupe mené alors par le duo Roger Hodgson / Rick Davies, avec des tubes comme The Logical Song, Dreamer, Goodbye Stranger...



Riff Raff (AC/DC) - Dimanche 1er Juillet -

Présent lors du Luc sur Mer Tribute Fest 1, RIFF RAFF revient enflammer la scène du Luc sur mer Tribute Fest 2 !

Festival entièrement gratuit et accessible à tout le monde, sur le parking devant l'hôtel des termes. Restauration et buvette sur place.