Shaka Ponk à guichets fermés

Né entre Paris et Berlin au début des années 2000 autour d’un concept associant musique, images et activisme, SHAKA PONK est devenue aujourd’hui l’une des références majeures et incontournables de la scène rock alternative française initiée par Rage Against The Machine.

Couronné en 2010 d’une Victoire de la Musique dans la catégorie Révélation Scène et renforcé aujourd’hui d’une chanteuse qui a intégré le groupe à part entière, SHAKA PONK aura, tout au long de l’année 2011, enflammé les scènes des plus grands festivals avec, dans sa besace, un sulfureux dernier album en date, The Geeks and The Jerkin’Socks.

Loin de se contenter de réchauffer la planète dans un déluge sonore et visuel ultra spectaculaire, les survoltés et incendiaires SHAKA PONK sont aussi dotés d’un don exceptionnel pour établir, en live, une rare et étonnante complicité avec leur public.

Il n’est donc aucun doute qu’à l’occasion de leur 3ème venue à la Luciole, les six membres de SHAKA PONK vous mettent à l’épreuve du feu et testent en direct votre enthousiasme.

