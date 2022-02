Caen. @Caenjetaime : les institutions à l'heure des réseaux sociaux

Twitter, Facebook, Instagram ou même Youtube, nos institutions se lancent à corps perdu dans la course aux réseaux sociaux. Pendant longtemps à la traîne, elles investissent ces places fortes numériques, en quête de rayonnement et de reconnaissance.

"C'est devenu une réalité avec laquelle nous devons composer : les services publics se doivent d'être sur les réseaux sociaux", confirme Ingrid Gaindorge, responsable communication du SDIS 14 (NDLR : service départemental d'incendie et de secours du Calvados). Alors qu'il y a quelques années, les sites internet officiels étaient la seule vitrine officielle, les efforts des services de communication se tournent maintenant entièrement vers les réseaux sociaux. "C'est vrai, le site existe mais on s'en occupe moins, car les réseaux sociaux nous permettent de remplir notre mission de façon plus efficace. D'ailleurs à l'avenir, notre prochain site internet sera beaucoup plus léger, et beaucoup mieux intégré à Facebook, Twitter, etc…" poursuit-elle.

Si le SDIS, inscrit sur Twitter en février 2012, fait figure d'ancien, la Police du Calvados, elle, vient tout juste de créer son compte sur le réseau social mardi 22 mai 2018. "C'est un léger clin d'œil" sourit Cédric.