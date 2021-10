Hors Normandie. Un vase qui prenait la poussière dans un grenier, vendu 16,2 millions d'euros

Un vase chinois qui reposait dans une boîte à chaussure, elle-même entreposée dans un grenier, s'est vendu 16.200.000 euros aux enchères. Il a reposé des décennies dans le fin fond du grenier de sa propriétaire, au milieu de plusieurs autres "chinoiseries".

"Ce vase, on ne l'aime pas beaucoup, et mes grands-parents ne l'aimaient pas non plus. Trop de couleurs vives", a expliqué la propriétaire. Raison qui l'a poussé à présenter l'objet à un commissaire-priseur, qui n'en a pas cru ses yeux.

En parfait état de conservation, il avait là une œuvre d'art majeure dans les mains. Ce vase chinois datant du XVIIIe siècle est un "yancai ruyi". Seulement 4 exemplaires sont sortis des ateliers impériaux de Jingdezhen entre 1765 et 1769. Deux ont été offerts comme cadeau d'anniversaire à l'empereur, 2 autres étaient destinés aux Pavillons de Bouddha de Qianlong.





LIRE AUSSI : Elle achète un ticket de loterie pour prouver à son mari que c'est inutile de jouer… et gagne un million de dollars !

Attention à la casse ! :)



Oublié dans un grenier, un vase chinois vendu 16 millions d'euros https://t.co/uX2j4Cvc0N pic.twitter.com/oLK73pW7Kb — Valérie Rellier de J (@Passeur_dArts) 12 juin 2018



Estimé entre 500 000 et 700 000 euros par des commissaires-priseurs, ce vase a été vendu 16,2 millions d'euros. Et si votre grenier contenait un véritable trésor comme celui-là… ?



LIRE AUSSI : Certaines VHS de Disney se vendent près de 10.000 €, et vous les avez peut-être dans votre grenier !