Caen. À Caen, le banquet fantastique s'offre un before

Mercredi 20 juin 2018, les organisateurs du Banquet fantastique ont dévoilé le programme de la troisième édition qui se déroulera cet été. Et parmi les nouveautés à l'affiche, les Caennais (Calvados) pourront profiter de deux déambulations médiévales en amont de l'événement. Organisées par la ville de Caen et assurées par la compagnie Arcadia, elles auront lieu les vendredis 13 et vendredi 20 juillet 2018 sur les marchés de la place Saint-Sauveur et du bassin Saint Pierre.

Une madeleine Jeannette spéciale

Et pour clore l'événement, un grand tournoi nocturne de chevalerie, suivi d'une projection illusionniste, est prévu. Dans le reste de la journée et de la soirée, de nombreuses animations gratuites sont prévues avec notamment l'escape game Get out, du maquillage et des jeux pour les enfants, une chasse au trésor ou encore des spectacles avec des animaux ou des démonstrations médiévales.

Avec plus de 14 000 participants l'an passé, le Banquet est clairement devenu un évènement incontournable à Caen. La biscuiterie Jeannette a même spécialement créé une de ses fameuses madeleines pour l'occasion, baptisée la Mathilde.