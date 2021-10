La cour de Cassation donne raison à d'ex-salariés de Moulinex !

Une explosion de joie des ex-salariés de Moulinex rassemblés à Mondeville ce jeudi après midi… La Cour de cassation donne raison, à 190 ex employés du fabricant du petit électroménager, après le pourvoi de l’administrateur judiciaire et le fond de garantie des salaires. Ces salariés de Moulinex, contestaient depuis plus de 10 ans maintenant leurs conditions de licenciements, fin 2001.

L'arrêt de la Cour d'Appel de Caen est donc confirmé ! Ils peuvent donc conserver les indemnités acquises au terme d’années de procédures. Des indemnités de l'ordre de 18 000 euros en moyenne. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. L’arrêt concernant 600 autres dossiers sera rendu le 8 février…. D’autres actions sont toujours en cours, pour les autres sites.

Audio > la réaction de Jean-Louis Jutant, membre de l'associatin Apic MX qui défend les droits des anciens de Moulinex.

