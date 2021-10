Boulot, marmots, dodo: les îles Féroé, pouponnière hyperactive dans l'Atlantique Nord

La boîte aux lettres de la famille Joensen/Helmsdal arbore déjà six noms et va bientôt en accueillir un septième: rien d'atypique aux îles Féroé, où l'on fait le plus de bébés mais aussi où l'on travaille le plus en Europe.