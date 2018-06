Trafic SNCF lundi: 3 TGV sur 4, 3 TER sur 5, dispositif "spécial exams"

La direction prévoit également deux Transilien sur trois, un Intercités sur deux et quatre trains internationaux sur cinq, en ce 32e jour de grève depuis début avril contre la réforme de la SNCF, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"SNCF active son dispositif +SNCF Spécial Exams+ afin de prendre en charge et d'acheminer dans les meilleures conditions les candidats au baccalauréat", alors que "1,2 million d'étudiants sont attendus" lundi pour les épreuves de philosophie et de français, a-t-elle précisé.

Ce dispositif vise à garantir les trains stratégiques le matin et à aiguiller les élèves, grâce notamment à des agents en "gilets rouges" déployés en gare. Un certain nombre de trains ont été identifiés en collaboration avec l'Education nationale, qui sont particulièrement susceptibles d'être empruntés par les candidats, et des bus de substitution sont prévus dans certaines zones.

La CFDT-Cheminots, qui n'est pas majoritaire à la SNCF, a par ailleurs levé partiellement son appel à la grève les 18 et 22 juin, pour ne pas pénaliser les candidats au bac, appelant les agents à faire rouler les TER et RER en ces jours d'épreuves écrites.

En région parisienne lundi, le trafic sera, comme dimanche, normal sur le RER A. La SNCF ne garantit en revanche qu'un train sur deux sur la partie nord sur le RER B, deux trains sur trois en heures de pointe sur la partie sud, le trafic revenant à la normale en heures creuses, et un train sur deux sur la ligne C et la majorité de la ligne D, des changements de train étant obligatoires sur certaines portions.

Pour les TGV, l'axe Sud-est sera le plus perturbé avec sept trains sur dix assurés. Trois trains sur quatre circuleront sur l'axe Est, quatre sur cinq sur l'axe Atlantique, neuf sur dix sur l'axe Nord et trois sur cinq sur les liaisons intersecteurs (qui ne passent pas par une gare parisienne). Quatre trains Ouigo sur cinq seront maintenus.

Concernant les liaisons internationales, le trafic sera "quasi normal" sur les Eurostar et les Thalys et "normal" en direction de l'Allemagne. Mais la SNCF ne garantit que trois trains Lyria sur quatre, et deux sur trois en direction de l'Italie et de l'Espagne.

Cet épisode de grève prendra fin mardi juste avant 8H00.

