Rouen. Il boit pour oublier : huit mois avec sursis

Le 5 mars 2018 au Grand-Quevilly (Seine-Maritime), des passants voient un individu escalader les balcons d'un immeuble. Inquiets, ils appellent la Police. L'homme est interpellé et questionné. Il dit qu'il voulait simplement rentrer chez lui, son épouse ayant fermé à clé la porte de l'appartement où ils résident. Il est manifestement alcoolisé et, à la vue des policiers, jette au sol un morceau de matière sombre qui s'avère être du cannabis. Son épouse, avertie, reçoit les policiers et explique la dispute qui les a opposés une fois de plus. Il lui a asséné plusieurs coups de pied en la faisant chuter au sol, lui tirant et lui arrachant les cheveux. Elle ajoute qu'elle a fermé la porte de l'appartement à clé lorsqu'il est parti prendre l'air, et qu'elle ne supporte plus sa violence régulière et son alcoolémie récurrente.

Il ne s'est jamais calmé

Ils se sont rencontrés en 2002 et mariés en 2009. Deux enfants sont nés de cette union mais son comportement déviant est avéré depuis longtemps, puisque le couple a perdu deux enfants jumeaux morts nés il y a quelques années. Placé en garde à vue et auditionné à deux reprises, il reconnaît l'intégralité des violences subies par son épouse mais ajoute à la barre: "je ne me rappelle plus très bien de ce que j'ai fait". À son casier judiciaire, trois mentions sont portées pour violences conjugales et infractions routières, en 2005. Le Ministère Public insiste sur "l'urgence d'adopter un comportement responsable", tandis que sa défense assure que "le prévenu a compris la nécessité de changer". À l'audience du jeudi 14 juin 2018 et après délibération, le Tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de huit mois de prison totalement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

A LIRE AUSSI.

Des migrants racontent leur odyssée de violence

Attentat "imminent" déjoué: le point sur l'enquête

Agression de policiers: les autorités dénoncent une "société de violence"

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Ivre, il poignarde un ami dans le dos à Rouen et écope de 5 ans de prison ferme