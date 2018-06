[Quiz] Les Normands à la Coupe du monde

La coupe du monde en Russie commence ce jeudi 14 juin 2018 et se terminera le dimanche 15 juillet 2018. Un mois de pur bonheur pour les fans de football et de calvaire pour ceux qui ne supportent pas d'en entendre parler non-stop pendant un mois. De nombreux joueurs Normands ou passés par la région y participent. À l'occasion de cette compétition, testez vos connaissances sur la coupe reine dans le monde du ballon rond. Alors que la France a remporté la compétition en 1998, les bleus de 2018 tenteront de réitérer l'exploit, 20 ans plus tard. Avec ces cinq questions, vous pourrez briller en société si vous êtes incollable en football !

