Un greffé havrais traverse la France pour sensibiliser au don d'organes

Steve Malherbe est un agent technique territorial. C'est un Havrais de 42 ans. Il a subi une greffe de poumons en 1997 suite à un emphysème pulmonaire. Puis en 2011, il a dû subir une autre greffe, de rein cette fois. Ce dernier était endommagé par les traitements antirejet. Depuis ces interventions, Steve Malherbe est suivi médicalement. Il fréquente très régulièrement les hôpitaux. C'est en voyant les nombreux enfants hospitalisés lors de ses suivis qu'est venu l'idée de créer son association " Ma vie mon souffle ". C'était en octobre 2016 pour les 20 ans de sa greffe de poumons. L'association a pour but d'organiser des évènements pour récolter des fonds.

Récolter des dons pour les enfants greffés

" Ma vie mon souffle " organise des évènements comme des spectacles, concerts, randonnées ou courses à pied. L'objectif est de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés des CHU de Rouen et de Caen. Steve Malherbe souhaite également informer sur les dons d'organes. Depuis janvier 2017 la loi a changé pour favoriser ces dons. Nous sommes de fait tous donneurs potentiels sauf à s'être inscrit sur le Registre national des refus.

1 100 km entre Tancarville et Nice

Parmi les évènements de l'association, Steve Malherbe va réaliser un périple de 1 100 km à vélo. Il part dimanche 17 juin 2018 à 10 heures. il sera accompagné de six amis. Le départ se fera de Tancarville, pour rejoindre Nice en 14 jours. Le groupe fera des étapes pour récolter des dons. Pour soutenir Steve Malherbe et ses camarades, il sera possible de les accompagner sur les premiers kilomètres du défi (de Tancarville jusqu'au bac). Toute l'aventure sera également à suivre sur la page Facebook de l'association "Ma vie mon souffle".

(par Florine Lebesne)