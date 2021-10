Plate-forme à conteneurs : les réactions politiques fusent

Didier Lallement, préfet du Calvados : “J’ai constaté qu’il n’y avait aucun consensus possible”, a justifié le préfet. “L’Etat ne pouvait passer outre ce rejet d’autant plus que les nuisances étaient trop importantes, et que le projet s’inscrivait dans un environnement déjà très sensible : zone de danger, dépôt pétrolier, viaduc”.

Laurent Beauvais, Président de Ports Normands Associés : "Je prends acte de l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur le projet d’aménagement d’une plate-forme pour conteneurs au quai de Calix sur les communes de Mondeville et d’Hérouville Saint Clair, ainsi que de la décision du Préfet de ne pas autoriser cette réalisation. Dès lors, plus que jamais, la question de l’avenir portuaire de ce secteur est posée. En conséquence, le Président de PNA va rassembler le bureau de PNA avec ses partenaires locaux pour en débattre".

Rodolphe Thomas,maire d'Hérouville : "Le bon sens finit par l’emporter. Demain, il est indispensable de se mettre autour de la table avec les différents partenaires, PNA, Caen la mer et la CCI pour trouver une nouvelle localisation et proposer le site le plus adapté au regard des objectifs de développement de cette activité et de la cohabitation avec les zones d’habitations actuelles et futures".

Jérôme Hommais, opposant au maire de Mondeville : "C'est avec soulagement que j'ai appris ce matin que Monsieur Le Préfet avait émis un avis défavorable pour le projet de PNA. Les défenseurs du projet vont regretter la victoire de l'environnement contre l'activité économique et l'emploi. Cette analyse est partielle et relève d'un réflexe rétrograde".

Philippe Lailler, président du Modem 14 : Ce projet visait à développer l’activité du Port de Caen. Il partait d’une bonne intention, mais comme beaucoup de dossiers gérés par Philippe Duron, il a été pris trop à la légère et instruit dans la précipitation. C’est un nouveau désaveu pour Philippe Duron.