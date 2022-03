Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi ont été choisis par la FIFA pour chanter l'hymne officiel de la coupe du monde 2018. Le titre s'appelle "Live it up" et prône l'esprit d'équipe. Le clip vous emmène dans les stades et au milieu de la liesse populaire. Il y a même le brésilien Ronaldinho qui fait une apparition dans la vidéo.

La cérémonie d'ouverture aura lieu jeudi 14 juin 2018 à 16h30, 30 min avant le coup d'envoi du match Russie-Arabie Saoudite.