"You and I", un inédit signé ARCTIC MONKEYS!

A l'image d'une certaine Lady Gaga qui a sorti également il y a quelques mois, un titre intitulé You and I, le groupe Arctic Monkeys tente le buzz.



"You And I" boostera sans aucun doute les ventes de leur nouveau single "Black Treacle" puisqu'il s'agit d'un titre inédit ajouté en b-side.



Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, Nick O'Malley et John Ashton seront au Casino de Paris le 31 janvier, à l'Olympia le 3 février et au Zénith de Paris le 4. Plusieurs autres salles ont également été réservées en province avec notamment le Zénith de Caen le 7 Février. Places disponibles ici!