Rentrée scolaire 2012: ce qui ferme et ce qui ouvre dans l'Orne

21 fermetures de classes:

Alençon: Molière et Point du Jour / Argentan: 2 à Monet / La Ferté Macé 1 à Souvray et 1 à Perrault / Mortagne: 1 à Chartrage et 1 à Briand / et 1 classes dans les écoles de : Moulins la Marche / Randonnai/ Crouttes / Sées / Occagnes / Urou & Crennes / Champsecret / Bagnoles de l'Orne / Messei / Athis de l'Orne / Bellême / Nocé / et 1 sur le RPI de St Fraimbault-St Mard-Passais.

17 fermetures de poste de Rased de type "E" à : Alençon (Molière et Desnos) / Argentan (Franck et Hugo), et 1 à : Briouze, Aube, Gacé, Randonnai, Carrouges, Juvigny sous Andaine, Bezllou en Houlme, Flers (Sévigné), La Ferrière aux Etangs, Tinchebray, Berd'huis, Longny au Perche, et au Theil sur Huisne.

4 fermetures de Rased de type "G" à : Argentan, Flers, La Ferté Macé, et rémalard.

4.25 + 0.5+ 0.5 fermetures de postes divers. (Clin, décharges de direction, ...)

En contrepartie, 8 ouvertures de classes: Argentan (Léger et Pagnol) Alençon (Jules Verne) et: Briouze, Mortrée, Nécy, Domfront (St Front) et Nocé.

Ces annonces doivent être validées lors du CDEN du 7 février prochain.