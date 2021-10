CFA 2 : Mondeville a renoué avec ses bonnes habitudes

Après quatre défaites en championnat et une élimination de la Coupe de France, les footballeurs mondevillais ont renoué avec leurs stressantes mais bonnes habitudes, samedi 21 janvier face à la réserve de Brest (2-1). Antoine Prével a délivré son équipe à la dernière minute du temps réglementaire d'une tête victorieuse.

"La pression qu'on a mise a été récompensée, souffle Jean-François Péron avec soulagement. On n'a rien lâché en deuxième mi-temps." Mené rapidement au score, les Mondevillais avaient égalisé peu avant la pause sur un pénalty accompagné de l'expulsion d'un joueur brestois. A l'arrivée, ils arrachent une victoire aussi importante pour le moral que pour le classement. L'USONM gagne six rangs – il s'agissait d'un match en retard – et prend un peu d'air avant d'accueillir Sablé-sur-Sarthe, samedi 28 janvier (18h).