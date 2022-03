Caen. Le Mag fête les 30 ans du Mémorial de Caen

La volonté de Jean Marie Girault, c'était d'expliquer à tous ceux qui viendraient ce qu'était la guerre pour qu'il comprenne l'importance de la paix. Trente ans après sa création, le Mémorial de Caen (Calvados), continue de raconter les mêmes histoires à ses visiteurs, celle du XXe siècle, de ses conflits mondiaux et celle du débarquement allié en Normandie, à quelques kilomètres de là sur les plages du Calvados et de la Manche. Le directeur adjoint du musée, Franck Moulin l'a confirmé à notre micro.

Franck Moulin Impossible de lire le son.

Cette histoire, il faut aussi la raconter aux générations futures, ceux qui aujourd'hui sont écoliers, collégiens et lycéens. Pour autant on ne raconte pas la guerre à un enfant de neuf ans comme on la raconte à une quinquagénaire, d'où l'intérêt de la mise en place d'outils pédagogique sous la direction d'Isabelle Bournier

Isabelle Bournier Impossible de lire le son.

Le Mémorial de Caen, comme tous les musées, accumule les années passantes, les pièces témoignant de notre histoire. En tout près de 20 000 objets composent la collection du musée mais pour autant, tous ne sont pas exposés au regard du monde. Christophe Prime est responsable des collections. Il fait office de gardien du trésor.