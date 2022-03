Biéville-Beuville. Près de Caen, un salarié détourne de l'argent de son entreprise

Jeudi 7 juin 2018 un homme âgé de 47 ans a comparu pour abus de confiance devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Salarié d'une entreprise de Bieville-Beuville au nord-est de l'agglomération caennaise au moment des faits (de 2011 à 2013), il lui est reproché le détournement d'une somme d'argent avoisinant les 10 000 euros.

"L'enveloppe a disparu de mon bureau"

À l'époque l'homme encaisse des sommes en espèces provenant de règlements de factures. Il dépose donc une enveloppe contenant 9 815 euros dans son bureau. Par la suite il affirmera que cette somme a disparu "J'ai caché cela à mes employeurs, explique-t-il, par peur d'être licencié. J'ai détourné l'argent d'autres clients pour tenter de combler ce trou de caisse. Et puis ça a été l'engrenage. L'argent n'a jamais été utilisé à des fins personnelles"

Infraction pénale caractérisée

L'entreprise qui depuis l'a licencié se constitue partie civile et sollicite le solde de la dette restante (le prévenu ayant commencé à rembourser) ainsi qu'un préjudice de réputation de 1 000 euros. La procureure rappelle qu'au cours de l'enquête le prévenu a varié de version, reconnaissant avoir détourné l'argent de l'enveloppe pour ensuite dire qu'elle avait disparu. "Quoi qu'il en soit, en admettant que cet argent se soit volatilisé, on n'a pas à combler un vide dont on n'est pas responsable. Pour ma part l'infraction est constituée" Une peine de trois mois de prison avec sursis est requise.

Le prévenu écope de deux mois de prison avec sursis. Il devra rembourser 6 815 euros à l'entreprise et lui verser 300 euros de préjudice moral. S'y ajoutent 500 euros de frais de justice.