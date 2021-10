Handball (N1F) : Colombelles s'intsalle en haut de tableau

Opposées à l'avant-dernier, les handballeuses calvadosiennes se sont imposées "dans la douleur", d'après leur capitaine Alisson Breysacher (22-25). "On n'a pas existé en première mi-temps, reconnaît la demi-centre. On a été mieux défensivement ensuite." Menées de quatre buts à la pause (13-9), en raison essentiellement d'un secteur offensif déficient, les Bas-Normandes ont passé la vitesse supérieure en deuxième période. L'avance prise (+4) a néanmoins fondu.

"On était à égalité à 1'30 de la fin, rapporte Alisson Breysacher. Abir (Riahi) a réalisé un arrêt, on a marqué sur la possession de balle suivante et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on s'est détaché." Colombelles réalise une belle opération en remontant à la quatrième place. Le prochain match, samedi 28 janvier à Bergerac, s'annonce néanmoins plus difficile.