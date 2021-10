Les Africains de Malherbe fans de la Coupe d'Afrique des Nations

Avec sept joueurs professionnels originaires d'Afrique (Bulot, Fajr, Mboné, Niang, Traoré, Van Dam et Wagué), et un membre du staff technique qui a déjà porté les couleurs du Sénégal, en la personne de Pape Fall, jamais une Coupe d'Afrique des Nations n'aura été autant suivie au Stade Malherbe Caen. L'international marocain Youssef El Arabi a beau avoir quitté le navire Rouge et Bleu l'été dernier, nulle doute que cette année encore, "ça va pas mal chambrer dans le vestiaires", prévient Pape Fall.

Que ce soit dans les vestiaires, ou éloignés des rectangles verts de Venoix, la culture africaine ne manque pas de champs d'expression avec ses ambassadeurs malherbistes. A découvrir dans notre reportage radio...