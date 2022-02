Rouen. Normandie : participez à la grande collecte d'archives sur les femmes

Après le succès de la grande collecte nationale dédiée au centenaire de la guerre 1914-1918, le ministère de la Culture en lance une nouvelle, dédiée à l'histoire des femmes. Femmes politiques, femmes intellectuelles ou scientifiques, femmes militantes, femmes artistes, femmes au travail, femmes dans leur quotidien, anonymes comme personnalités, cette collecte s'intéresse à toutes les femmes.

Des archives ou des témoignages

"L'idée est que les femmes qui ont des archives, des papiers, des courriers, qui ont participé à l'histoire du XXe siècle, même de façon très modeste, puissent donner leurs archives ou enregistrer avec nous un témoignage" précise Julie Deslondes, directrice des archives départementales du Calvados, qui était l'invitée de la rédaction de Tendance Ouest mardi 5 juin 2018.

AUDIO - Julie Deslondes, directrice des archives départementales du Calvados

Politique, militantisme, famille, travail…

"Cela va de la grand-mère paysanne qui tenait son livre de comptes dans sa ferme, à une militante des droits des femmes… Une autre nous a confié les archives de son école de fille, lorsqu'elle étudiait" poursuit Julie Deslondes, qui précise que la collecte s'adresse aux femmes elles-mêmes ou à leur descendant. Les thèmes abordés peuvent être le travail, la famille, la lutte pour les droits, l'action militante, politique. L'ancienne présidente du Conseil général du Calvados, Anne d'Ornano, a par exemple confié ses archives politiques.

Un regard différent

"Il existe beaucoup d'archives administratives, d'archives officielles. Les femmes sont moins présentes dans ces documents-là" souligne la directrice des archives. Cette collecte pourra apporter d'autres axes de recherche ou permettre de lire les événements importants d'une manière différente. "Quand on interroge les femmes sur Mai 68 par exemple, les ouvrières de la Radiotechnique à Caen, elles ne disent pas la même chose que les hommes de la Saviem".

Les lieux de dépôt

Le public pourra venir poser des questions sur cette collecte ou déposer ses archives dans sept lieux en Normandie.

Archives départementales du Calvados

61 rue de Lion-sur-Mer

14000 Caen

Sur rendez-vous vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.





Archives départementales de l'Eure

2 rue de Verdun

27 000 Evreux

Sur rendez-vous de préférence tout au long de l'année.

Fermé le samedi 9 juin 2018.

Archives départementales de l'Orne

8, avenue de Basingstoke

61 000 Alençon

Vendredi 8 Juin 2018 de neuf à 12 heures et de 13h30 à 17h30.

Possible sur rendez-vous avant ou après la date.

Archives municipales d'Alençon

15 rue Jullien

61 000 Alençon

Samedi 9 juin 2018: ouverture exceptionnelle toute la journée et la semaine suivante de neuf à 17h30

Archives municipales de Caen

1 rue Lebailly

14000 Caen

Du samedi 9 juin 2018 (ou lundi 11 juin 2018) jusqu'aux journées du patrimoine le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018. En salle de lecture, les mercredis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17 heures. Accueil téléphonique du lundi au jeudi de neuf à 12 heures et de 14 à 17 heures et le vendredi de neuf à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Archives municipales de Dieppe

1 quai Bérigny

76 200 Dieppe

Sur rendez-vous jeudi 14 juin de neuf à 12 heures.

Archives patrimoniales de la métropole Rouen Normandie

Fabrique des Savoirs

7 cours Gambetta

76500 Elbeuf

Sur rendez-vous du mardi au vendredi de 14 à 18 heures et le premier samedi du mois de 14 à 18 heures.