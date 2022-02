Boitron. Un Normand organise la première fête des coworking partout en France

La première fête des coworking débute mardi 5 juin 2018 dans toute la France (et dans l'Europe francophone) avec 300 événements qui impliquent plus de 10 000 entrepreneurs et de freelances. Leur point commun est de s'installer dans des télécentres, pour travailler.

Du coworking, késako ?

Faire du coworking, c'est avant tout travailler ensemble, entre autonomie et collaboration. Il s'agit d'un nouveau mode de travail qui se pratique dans des espaces adaptés, ancien local communal reconverti, bureau en location… On y trouve des start-up, des consultants, des travailleurs indépendants (ou nomades) qui souvent créent des partenariats avec les autres coworkers.

Né aux USA

Le premier concept de coworking apparaît en 2005 à Los Angeles (Californie, États-Unis) avant d'essaimer dans le monde, dont en France, où il n'a commencé à peser un vrai poids économique que sept à huit ans plus tard.

Made by ZeVillage

Cette première fête du coworking est une initiative de " Zevillage ", structure basée dans le télécentre du village de Boitron, 350 habitants près de Sées (Orne), avec l'objectif d'afficher collectivement le poids économique des acteurs du coworking, qui petit à petit révolutionnent les habitudes de travail des entreprises.

Diversité d'animations

La fête se décline en portes ouvertes, évènements festifs, démonstrations, conférences, "repair-café". Cette semaine s'achèvera le mardi 12 juin 2018 à Paris, en présence de Patrick Lévy-Waitz, qui est missionné par le gouvernement pour lancer un plan national en faveur du coworking.

L'Ornais Xavier de Mazenod, à l'initiative de cette première fête du coworking :

Xavier de Mazenod Impossible de lire le son.

En Normandie, parmi les participants à la première fête du coworking : citons le Dôme à Caen et Tig'Coworking à Franceville (Calvados), le Télécentre de Boitron et les Bains Douches Numériques à Flers (Orne), La Hune-coworking au Havre et La Maison Bleue à Rouen (Seine-Maritime), La Filature à Louviers (Eure).