Rouen. D2 féminine : le FC Rouen qualifié pour le deuxième tour des barrages

Après une première victoire au match aller (2-0), les Diablesses du FC Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas fait de faux pas lors du match retour, le dimanche 3 juin 2018, en s'imposant 4-1 lors du premier tour des barrages pour garder leur place en D2.

Ayant terminé à la 10e place du classement de Division 2, les Rouges et Blanches doivent donc passer les tours de barrages pour rester à ce niveau-là et éviter la relégation. Après un premier passé avec succès, les Rouennaises affronteront Orléans en match aller-retour le dimanche 10 et le dimanche 17 juin 2018 pour le deuxième tour de ces barrages.