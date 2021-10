Les Victoires de la musique: la liste des nomées

Liste complète des nommés aux Victoires de la Musique, dans treize catégories :

ARTISTE INTERPRETE MASCULIN

Benjamin BIOLAY

Julien CLERC

Thomas DUTRONC

Hubert-Félix THIEFAINE

ARTISTE INTERPRETE FEMININE

CAMILLE

Nolwenn LEROY

Catherine RINGER

ZAZ

GROUPE OU ARTISTE REVELATION DU PUBLIC

BRIGITTE

L

Inna MODJA

ORELSAN

GROUPE OU ARTISTE REVELATION SCENE

Alexis HK

BRIGITTE

IMANY

SKIP THE USE

ALBUM DE CHANSONS

Ilo veyou - CAMILLE

Blonde - COEUR DE PIRATE

Ring n'roll - Catherine RINGER

Suppléments de mensonge - Hubert-Félix THIEFAINE

ALBUM ROCK

Trafalgar - ARCHIMEDE

So much trouble - IZIA

101 - KEREN ANN

The Geeks and the Jerkin' Socks - SHAKA PONK

ALBUM DE MUSIQUES URBAINES

Autopsie vol.4 - BOOBA

Egomaniac - JOEYSTARR

La Fouine vs Laouni - LA FOUINE

Le Chant des sirènes - ORELSAN

ALBUM DE MUSIQUES DU MONDE

Cantina paradise - JEHRO

Touté kalé - MAGIC SYSTEM

Les rives - Titi ROBIN

Tassili - TINARIWEN

ALBUM DE MUSIQUES ELECTRONIQUES OU DANCE

Parker Street - GENERAL ELEKTRIKS

Nothing but the Beat - David GUETTA

Audio, Video, Disco - JUSTICE

Living on the Edge of Time - YUKSEK

CHANSON ORIGINALE

Puisses-tu - Jean-Louis AUBERT - Auteur - Compositeur : Jean-Louis AUBERT

L'Etourderie - CAMILLE - Auteur - Compositeur : Camille DALMAIS

Elle me dit - MIKA - Auteurs - Compositeurs : MIKA/DORIAND

Jeanne - Laurent VOULZY - Auteur : Alain SOUCHON - Compositeur : Laurent VOULZY

SPECTACLE MUSICAL/TOURNÉE/ CONCERT

"Roc'éclair tour" - Jean-Louis AUBERT au Zénith, à Bercy et en tournée - Production : BACKLINE/VMA

"Ring n'roll tour" - Catherine RINGER à l'Olympia, à la Cigale et en tournée - Production : CORIDA

"STROMAE" au Bataclan, à la Gaîté Lyrique, à l'Olympia et en tournée - Production : AUGURI PRODUCTIONS

"Homo plebis, ultimae tour" - Hubert-Félix THIEFAINE à Bercy et en tournée - Production : LORELEI PRODUCTION/ARACHNEE PRODUCTIONS

VIDÉO-CLIP

Kiss Me Forever - Julien DORÉ - Réalisateurs : Julien DORÉ - Christine MASSY

French cancan - Inna MODJA - Réalisateur : Jordan FELDMAN

Raelsan - ORELSAN - Réalisateur : David TOMASZEWSKI

La Seine - Vanessa PARADIS & M - Réalisateur : Bibo BERGERON

DVD MUSICAL

"Putain de stade" - INDOCHINE - Réalisateur : Hans PANNECOUCKE

"Les Saisons du passage " - M - Réalisateur : Laurent THESSIER

"On trace la route - le live " - Christophe MAE - Réalisateur : Tommy PASCAL

"Raphaël filmé par Jacques Audiard live " - RAPHAËL - Réalisateur : Jacques AUDIARD

