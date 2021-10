Une personne agée disparue, puis retouvée ce matin dans le sud-Bocage

Cette personne avait quitté son domicile, à pied, au cours de la nuit, sans avertir ses proches.

Un dispositif de recherche a immédiatement été mis sur pied, constitué de 24 gendarmes appartenant aux différentes unités de la compagnie de Domfront, dont l'équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention.

Finalement, à 9h20, la personne disparue a été découverte, saine et sauve, dans une ferme située non loin de son domicile.

Elle a été prise en charge par les sapeurs pompiers de Domfront et transportée, en vue d'un bilan, au centre hospitalier de Flers.