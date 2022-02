Caen. Caen : Funk Emotion en concert au Portobello Rock Club

Un an qu'ils tournent ensemble. Vendredi 1er juin 2018, le groupe de musiciens locaux Funk Emotion se produit au Portobello Rock Club à Caen (Calvados). "Machine à tubes qui propose un funk festif et populaire", selon sa propre définition, Funk Emotion est composé de six musiciens qui reprennent avec énergie et passion les plus grands hits de la funk et de la soul des années 60 et 70 (Kool and the gang, Wild Cherry, Chic, The Commodores, Bill Withers, etc.) et arrangent à la sauce funky quelques pépites musicales de ces dernières années (Pharell Williams, Martin Solveig, Daft Punk, The Week-end, etc.).

Un show dansant à écouter et voir sans modération !

Pratique. Portobello Rock Club 7 avenue de Tourville à Caen. A partir de 20h30 (5€) suivi de Trop Old School // DJ Bluff. Gratuit.

