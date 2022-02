Hors Normandie. Y a t'il plagiat pour le clip "La même" ? Maître Gims répond

Alors que le titre "Maître Gims & Vianney - La Même" connaît un véritable succès sur les ondes radios, les chaînes de télévisions et les plates-formes de streaming, le clip est visé pour plagiat. Et c'est une photographe et réalisatrice Belge, Charlotte Abramow, qui pointe le clip du doigt.

Maître Gims a réagi à sa façon en estimant que la photographe et réalisatrice Belge cherchait par ce "plagiat" un peu de notoriété. Du coup le rappeur décide de poster sur son compte Instagram un cliché montrant un comparatif entre le clip de Charlotte Abramow de 2018 et celui de Tori Amos (Silent all these year) sorti au début des années 90, avec là aussi d'étranges ressemblances.