La story Indochine en BD

La BD, en librairie le 19 janvier. Pas moins de 19 auteurs s'y passent le relais au fil des pages, encadrés par des textes signés Sébastien Bataille, spécialiste français du groupe.

Successeur de Téléphone au titre de groupe de rock français le plus populaire dans les années 80, Indochine a connu par la suite une longue traversée du désert, vers la fin des dites années et le début de la décennie suivante, marquée par l'avènement du rap et l'irruption du grunge, propulsé par l'emblématique Nirvana.

Indochine, que l'on croyait définitivement ringardisé, connaîtra pourtant une inattendue résurrection en 2002, avec la sortie de l'album Paradize, et son single aux ventes stratosphériques, J'ai demandé à la lune. Cette carrière en dents de scie, où les événements heureux côtoient les tragédies - comme celle du décès en 99 de Stéphane Sirkis, bassiste et frère jumeau du chanteur Nicolas Sirkis, victime d'une hépatite foudroyante - sont racontés dans Indochine. La BD.

Le parti pris de l'ouvrage est de découper la carrière du groupe en différents chapitres, égrenant anecdotes savoureuses ou faits majeurs. Pour les retranscrire, 19 dessinateurs se passent le témoin, à la façon d'un cadavre exquis. Le fil rouge entre ces épisodes est assuré par les textes de Sébastien Bataille, auteur de la biographie Indochine de A à Z et d'une part importante du hors-série du magazine Rolling Stone consacré à la formation.

Indochine. La BD

Aux éditions Fetjaine

Par Sébastien Bataille

19,90€