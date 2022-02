Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : les pilotes normands brillent au Grand-Prix de Monaco

C'est peut-être le Grand-Prix le plus excitant de la saison pour les pilotes. Mais les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ne se sont pas laissés impressionner par le contexte du Grand-Prix de Monaco, le dimanche 27 mai 2018 et ils ont bouclé la course roues dans roues, aux sixièmes et septièmes places.

Les Normands, champions de la maîtrise

L'Ébroïcien Esteban Ocon a confirmé son regain de forme en terminant premier des "autres", derrière les écuries de pointe. Il marque surtout les esprits et de gros points dans la lutte avec son coéquipier chez Force India, Sergio Pérez, grâce à une course calme et maîtrisée.

Week end fantastique P6 aujourd'hui, Monaco je t'aime ❤️! #EO31 #monacogp pic.twitter.com/HIm6EVB4bE — Esteban Ocon (@OconEsteban) 27 mai 2018

De la maitrise, Pierre Gasly n'en a pas manqué pour terminer à une très belle septième place pour son premier Grand-Prix de Monaco, au volant de sa modeste Toro Rosso. Alors que les pilotes sont de plus en maîtrise, obligés de gérer leur mécanique et l'usure de leurs pneus, au lieu de s'attaquer les uns les autres, le Bois-Guillaumais a parfaitement géré la dégradation de ses gommes pour prendre l'avantage sur des adversaires obligés de s'arrêter deux fois. Après sa quatrième place à Bahrein, ce nouvel exploit ne pourra que faire grimper sa cote dans le paddock.