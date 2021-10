Un Alençonnais seul français en finale du You Tube Space Lab

San Bruno, Californie, le 17 janvier 2012 - YouTube, Lenovo et Space Adventures, en collaboration avec des agences spatiales, notamment la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la European Space Agency (ESA) et la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), ont annoncé les 60 finalistes régionaux du concours YouTube Space Lab (le « laboratoire spatial » de YouTube, youtube.com/spacelab).

Ce concours international a mis au défi les jeunes de 14 à 18 ans de concevoir une expérience scientifique pouvant être réalisée dans l’espace.



YouTube Space Lab a reçu des milliers de candidatures vidéo dans plus de 80 pays, un nombre remarquable étant donné la difficulté du défi imposé : concevoir une expérience pouvant être exécutée dans l’espace, une mission habituellement menée à bien par des astronautes et des scientifiques qualifiés. Non seulement les participants devaient décrire l’idée de leur expérience scientifique en vidéo, mais ils devaient également faire une démonstration des procédures proposées.



Les États-Unis mènent la compétition avec 10 finalistes, talonnés par l’Inde qui compte 9 finalistes. La Pologne, le Canada et l’Espagne ferment la marche des 5pays finalistes.

La France compte un finaliste, François Tirvaudey, originaire d’Alençon, avec un projet d’expérimentation sur la coagulation sanguine.



À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 janvier, la communauté YouTube est invitée à évaluer ces participants aux côtés d'un panel de juges prestigieux, comprenant notamment le célèbre professeur Stephen Hawking, mais aussi William Gertenmaier, administrateur associé pour l’exploration humaine et les opérations de la NASA, Leland Melvin, administrateur associé de l'enseignement de la NASA et ancien astronaute, Frank De Winne, astronaute de l’ESA, Akihiko Hoshide, astronaute de la JAXA, ou encore le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Les utilisateurs de YouTube et le panel de juges sélectionneront six gagnants régionaux (deux dans chacune des trois régions en compétition) qui se rendront à Washington, DC, où les deux gagnants finaux seront annoncés au mois de mars.



Un vif intérêt à travers le monde

Du 11 octobre au 7 décembre 2011, les scientifiques en herbe étaient invités à participer au concours YouTube Space Lab selon deux tranches d’âge (14-16 ans et 17-18 ans), seuls ou en groupe de trois maximum, en mettant en ligne une vidéo décrivant leur expérience sur la chaîne dédiée YouTube.com/SpaceLab



La chaîne a depuis reçu de nombreuses visites et comptabilise aujourd’hui plus de 40 millions de vues.



La majorité des participants, environ un tiers, est originaire d’Inde et 15% est issue des États-Unis. On retrouve ensuite, parmi le top 10 des pays d’origine des jeunes scientifiques, le Royaume-Uni, la Russie, Israël, le Canada, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Japon. Les équipes de la catégorie 14-16 ans ont représenté 78% des participants contre 22% pour la catégorie 17-18 ans. Près de la moitié des jeunes ont participé seuls, tandis que les équipes de deux ou trois étudiants ont représenté plus de 50% des participations.



« Le Space Lab rassemble les jeunes esprits les plus brillants du monde entier et nous sommes impressionnés par les propositions stimulantes que nous avons reçues », affirme Michael Schmedlen, Directeur international de l’enseignement chez Lenovo. « D’un point de vue de l’enseignement mondial, nous constatons une corrélation très étroite entre les vidéos d’expérience reçues et les résultats de notre enquête Global Student Science and Technology Outlook qui révèle que les étudiants des pays émergents -- l'Inde, le Mexique, la Russie -- portent un plus grand intérêt aux carrières scientifiques que les étudiants des pays développés. »

Six finalistes régionaux seront annoncés en février et se réuniront à Washington pour prendre part à un vol en apesanteur et recevoir un ordinateur portable Lenovo IdeaPad.

Deux vainqueurs seront alors désignés parmi eux, un de chaque tranche d'âge, et tous deux auront la chance de voir leur expérience réalisée à plus de 400 km au-dessus de la Terre, à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), et diffusée en direct sur YouTube depuis un ordinateur portable ThinkPad.

Les gagnants auront par ailleurs le choix entre deux expériences spatiales exceptionnelles : un voyage au Japon pour assister au décollage d'une fusée embarquant leur expérience à destination de l'ISS ou, à compter de leurs 18 ans, une formation d'astronaute unique en son genre dans la Cité des Etoiles, le centre de formation des cosmonautes russes où s’entraîna Yuri Gargarin.



LISTE DES FINALISTES RÉGIONAUX

Catégorie 14 - 16 ans

Région 1 : Amériques

Canada :

Katie Gwozdecky

Colombie :

Michael De Lazzari, Erik Friedman, and Jenny Zhang

Etats-Unis :

Valentina Mazzanti and Sebastian Escobar

Mark Liang

Natalie Ng

Luis Tapia and Ben Miller

Pranav Singh

Sara Ma and Dorothy Chen

Région 2 : Europe, Moyen-Orient et Afrique

Cheyenne Hua, Erica Lin, and Karina Xie

Autriche :

Tobias Antensteiner

Allemagne :

Victoria Tarisai

Israël :

Simon Kopf

Maroc :

Ariel Berko and Yoav Levi

Pologne

Jaime Costa :

Maciej Giza

Michał Styk, Maria Leniarska, and Jakub Jabłoński

MrMooblo 3

Espagne :

Rafał Wesołowski, Marcin Ruchniewicz, and Krzysztof Kallas

Laura Calvo and María Vilas

Royaume-Uni :

Luis Alvarez Ayuso and Marina Lopez Gonzalez

Reuben Thomas-Davis

Harry Green and Jack Goodwill

Région 3 : Asie-Pacifique

Australie :

Thomas Gambuti, Francesca Mcgrath, and Ruby Wright

Inde

Wyatt McCoach and Forrest Gerner :

Abhishek Shastry and Animesh Shastry

Megha Sharma and Karan Sapolia Sharma

Nouvelle Zélande :

Nitya Raju

Taïwan

Patrick Zeng and Derek Chan :

Ping-Chun Lin & Wei-Ting Hsiao



Catégorie 17 - 18 ans

Canada : Région 1 : Amériques

Habeeb Ahmed and Annas Khan

Costa

Jesse Bettencourt, Alex Kasper, and Mackenzie Richardson Rica :

Mexique :

José Arce Gamboa and Brandon Solórzano

Claudio Nahmad

Etats-Unis :

Brian Barr, Shawn Albert, and Aditya Ragunathan

Emerald Bresnahan

Emily O'Brien, Jillian Stoneburg, and Art Sherman

Grady Ward, Colin Watts, and Charlie Wu

Région 2 : Europe, Moyen-Orient et Afrique

Egypte :

Amr Mohamed



France :

François Tirvaudey

Hongrie :

Michael Judt

Adam Debreceni

Pologne :

Peter Egri and Gábor Galgóczi

Bartosz Krzowski

Portugal :

Patrik Kopcinski

João Pereira and Vasco Ferreira

Espagne

Miguel Ferreira, Guilherme Aresta, and Daniel Carvalho :

Miguel Moral Sola and Rafael Ferrer Fernandez

Nicolás Marí Hernández, Olivier van Donselaar, and Pere Balaguer Gimeno

Région 3 : Asie-Pacifique

Australie :

Bangladesh :

Luke Ditria and Johnny Udall

Malaisie :

Nasir Uddin and AKM Shoaibul Islam

Inde :

Ali Ashraf Mohd Rozaiddin, Muhammad Irsyad Aripin, and Mohd Aizat Mohd Ezmir

Bhoomika Agarwal and Shruthi C

Mohit Singhala

Nesar M.N.

Kavin Sundar Nath

Sachin Kukke

Taïwan :

Shri Shankari

Anna Yang and Cindy Chen

Sakomizu Wei-yu and Eileen Hess