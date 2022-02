Caen. Caen : violences conjugales sur fond de Ramadan

Mardi 22 mai 2018 Soheib Serradj un algérien âgé de 27 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Il devait répondre de violences à l'encontre de sa compagne commises vendredi 18 mai 2018 dans l'agglomération caennaise.

Elle lui demande de porter des gâteaux aux migrants

Lorsque les policiers arrivent la femme est en train de hurler. Son compagnon lui a asséné des coups de poing sur la tête et dans le dos. De plus il lui a confisqué ses papiers d'identité et son passeport dans l'éventualité où elle voudrait le quitter et retourner en Algérie. L'homme explique aux agents la raison de sa colère "Nous faisons le Ramadan et elle m'a demandé d'aller acheter de la viande et des gâteaux. Puis elle m'a dit d'aller porter les gâteaux aux migrants de Ouistreham" Il insiste sur le fait qu'il n'a pas à dépenser 40 euros de courses pour les autres "Elle m'a poussé à bout, en cette période de jeûne elle me sait vulnérable "

Onze mentions dans le casier judiciaire

On trouve onze mentions dans le casier judiciaire du prévenu, dont une en avril dernier pour violences conjugales. Le ministère public requiert huit mois de prison ferme ainsi que le maintien en détention. L'avocat de la défense souligne que ce n'est rien de plus qu'un conflit d'amoureux et que la victime n'a eu qu'un seul jour d'incapacité totale de travail.

Au final Soheib Serradj écope de six mois de prison ferme possiblement aménageables. Il n'est pas maintenu en détention.