Les caennais se déplacent à Neuilly sur Marne, dernier de la Ligue Magnus. L'occasion donc de prendre des points et de faire un pas de plus vers la qualification en playoffs. Coup d'envoi ce soir à 20h30. Les hommes de Bertrand Pousse restent sur trois revers de suite depuis le début de l'année (Strasbourg, Chamonix et Epinal). Ils recevront par ailleurs Briançon ce samedi à la patinoire Caen la mer (20h).