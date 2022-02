GP de Monaco: Ricciardo (Red Bull) gagne devant Vettel (Ferrari) et Hamilton (Mercedes)

Le pilote de 28 ans, qui a dominé les trois séances d'essais libres et les qualifications sur le Rocher, a signé sa septième victoire en F1, la deuxième cette saison après le GP de Chine, au terme d'une course sans relief, les six premiers sur la grille terminant aux mêmes places à l'arrivée. Au classement des pilotes, Ricciardo remonte en 3e position, 38 points derrière Hamilton, le leader du championnat 2018, et à 24 unités de Vettel.

