Tendance emploi du mardi 17 janvier

Retrouvez toutes ces offres sur www.pole-emploi.fr

Lieu: Saint Lô (50)

Poste: Vendeur(se) en téléphonie

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: débutant(e) accepté(e)

Exigences: bac ou bac+2 Vente distribution ou 2 ans d'exp. Sans diplôme



Offre n° 373744E



Contact direct : PAR MAIL CVGRANDPUBLIC@5SUR5.FR 50000 SAINT-LO





Lieu: Caen (14)

Poste: Conducteur(trice) d'engins de travaux publics (pelles de 10 ou 16T)

Contrat: CDI

Temps de travail: 38h

Expérience: 2 ans min

Exigences: permis EC + FIMO+ CACES R372-1, R372-2, R372-9 ET R372-10



Offre n° 673162I



Lieu: Argentan(61)

Poste: Électrotechnicien(ne) de maintenance

Contrat: CDI

Temps de travail: 35h

Expérience: 3 ans en maintenance/exploitation d'eau

Exigences: permis B



Offre n° 677276I





Lieu: Roncey (50)

Poste: Assistant(e) ressources humaines

Contrat: CDD 7 mois

Temps de travail: 17h50

Expérience: 2 ans

Exigences: permis B+ bac+2 secteur sanitaire et social+ bac+3/4 ressources humaines



Offre n° 861503I



Contact direct : MME FABIENNE TESSIER email : ftessier@fede50.admr.org



Lieu: Ifs (14)

Poste: Animateur(trice) d'activités péri-scolaires

Contrat: CDD 6 mois

Temps de travail: 8h (2h/j le midi)

Expérience:1 an

Exigences: BAFA



Offre n° 676607I





Lieu: Mauves sur Huisne (61)

Poste: Opérateur(trice) en matériaux composites

Contrat: interim 4 mois

Temps de travail: 35h

Expérience: 1 an min. en industrie

Exigences:



Offre n° 676624I