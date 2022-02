Rouen. Football : Manu Da Costa (QRM) valide son diplôme d'entraineur pro

Tout au long de la saison, Manu Da Costa a pu s'assoir sur le banc de Quevilly Rouen Métropole, en Ligue 2, grâce à une dérogation. Aujourd'hui, le club est Rouge et Jaune est redescendu en National, mais la question ne se posera plus ne cas de remontée rapide puisque le technicien normand a officiellement obtenu son diplôme d'entraineur professionnel le jeudi 24 mai 2018.

Un pass pour tous les bancs de France

Obtenir ce Brevet d'entraineur professionnel de football (BEPF) n'a pas toujours été facile, puisque Manu Da Costa a dû jongler entre les entrainements et les matches de son équipe d'un côté, et les semaines de formation à Clairefontaine de l'autre. Mais ses efforts ont payé puisque le coach de QRM ressort diplômé de cette expérience aux côtés de quelques têtes connues comme l'entraineur de Toulouse, Michael Debeve, les anciens footballeurs Laurent Battlès et Omar Daf ou encore l'ancien entraineur d'Avranches, Damien Ott.

👏 Félicitations, Manu Da Costa ! Notre coach a été reçu à l'examen du Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football (BEPF) !

▶ https://t.co/4SUFwTFmV4#GoQRM pic.twitter.com/binn0hBj8i — Quevilly Rouen M. (@QRM) 24 mai 2018

Ces dernières semaines, Manu Da Costa confiait avoir repoussé quelques approches de clubs de Ligue 2 et même d'un club de Ligue 1 pour devenir adjoint. Des propositions qu'il avait repoussé pour prolonger à QRM. Mais s'il vient à changer d'air à l'avenir, il pourra désormais viser tous les clubs de l'Hexagone.