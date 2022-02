Alençon. Enedis réfute les accusations des détracteurs des compteurs Linky

Depuis décembre 2015, Enedis change les 35 millions de compteurs électriques en France. L'entreprise fait installer des compteurs Linky, par ses sous-traitants. Mais des groupes de consommateurs dénoncent cette évolution : les changements de "leur" compteur sans leur autorisation. Mais aussi les rayonnements électromagnétiques de Linky. Ils accusent même le compteur d'espionner leurs faits et gestes en fonction de leur consommation électrique…

Les explications d'Enedis

Enedis explique respecter les directives européennes, validées en France par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, confirmées par la loi de Ségolène Loyal. Jeudi 24 mai 2018 à Alençon (Orne), Enedis a répliqué aux contestations par la voix de son délégué départemental dans l'Orne, Vianney Lecointre, qui confirme qu'évidemment, Enedys respecte la réglementation :

11 millions de compteurs Linky (sur 35 millions de compteurs) ont déjà été installés en France. Parmi les avantages avancés par Enedis : Linky permet le relevé des compteurs à distance (donc la fin des estimations de consommation), mais aussi des mises en service ou des modifications de puissance plus rapides et moins chers. C'est encore la détection plus rapide des pannes et une meilleure adaptation liées aux nouvelles consommations (recharge de véhicules électriques) ou productions individuelles (solaire, éolien).

Les internautes pourront suivre leur consommation à l'heure près, pour tenter de la réduire, dans le cadre de la transition énergétique.

Ultime détail : puisque les nouveaux compteurs Linky vont permettre à Enedis de " relever les compteurs " à distance, à l'avenir, les usagers qui n'en seront pas équipés devront payer le déplacement d'un agent chez eux, pour effectuer ce relevé…

