Ligue des champions dames: 5e victoire pour Lyon, un record

Les 14.237 spectateurs ont longtemps assisté à un match indécis et sans but dans le temps règlementaire. L'ouverture du score par la Danoise Pernille Harder (93e) pour Wolfsburg et l'exclusion de l'Allemande Alexandra Popp (95e) ont précipité le réveil des Lyonnaises, auteures de trois buts en quatre minutes, par Amandine Henry (98e), Eugénie Le Sommer (99e) et la Norvégienne Ada Hegerberg (102e). Camille Abily a éteint tout suspense (116e).

A LIRE AUSSI.

Football (Coupe de France) : Granville et Saint-Lô avec le SM Caen pour porter la Normandie en 32e de finale !

Ligue 1: Monaco sèche Nice, Paris nouveau dauphin

Ligue 2: suspense force 6 !

Football (Ligue 2, 23e journée) : Le Havre assomme Nîmes

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule