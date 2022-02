Caen. Pavillons bleus en Normandie : 11 ports labellisés, 21 plages reconnues

La palmarès des Pavillons bleus, dévoilé jeudi 24 mai 2018, labellise 21 communes de Normandie pour leurs plages. Onze ports de plaisances décrochent le drapeau. Agon-Coutainville et Gouville-sur-Mer (Manche) et Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) reviennent dans la liste. Etretat n'y est plus.