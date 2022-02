Caen. Un nouvel entraîneur pour le Caen Basket Calvados

Le nouvel entraîneur du Caen Basket Calvados connaît très bien la Pro B. Antoine Michon a signé pour deux saisons en tant que coach pour le club calvadosien, ont annoncé les dirigeants mardi 22 mai 2018.

Grande expérience en Pro B

À 52 ans et près de 500 matchs de Pro B à son actif, il remplace donc Hervé Coudray. Il a notamment dirigé Nantes (2005-2011), Aix-Maurienne (2011-2014) et Boulazac (2014-2017). Il a d'ores et déjà la tâche de bâtir la prochaine équipe du CBC pour la saison prochaine.