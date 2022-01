Rouen. Basket: le Rouen Métropole Basket s'impose et se qualifie pour les Playoffs !

On y est enfin ! 34ème et dernière journée de Pro B pour les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) qui se sont imposés face à Nantes 79-72 au Kindarena de Rouen et sont donc qualifiés pour les Playoffs !

S'imposer face à Nantes ou espérer une défaite d'Evreux étaient les deux seules conditions pour que les Rouennais accèdent aux Playoffs. La première aura été bien remplie avec un succès certes compliqué à aller chercher face à Nantes tant le match aura été serré mème si les Normands ont mené sur l'ensemble du match.

finalement cette victoire n'aura pas été utile puisque les joueurs de l'ALM Evreux se sont inclinés face à Roanne sur le score de 75-80.

On retrouvera donc les joueurs d'Alexandre Ménard en quart de finale des Playoffs dès lundi 28 mai 2018 au Kindarena de Rouen face à Orléans.

