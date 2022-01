Baron-sur-Odon. Caen : Il vole le foyer qui l'a hébergé

Dans la nuit du vendredi 8 décembre au samedi 9 décembre 2017 l'ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) de Baron sur Odon, au sud-ouest de Caen (Calvados) est cambriolé. Des victuailles et de l'argent ont disparu et la voiture de fonction ayant été déplacée laisse à penser que l'on a tenté de la voler. Un jeune âgé de 18 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen mercredi 16 mai 2018.