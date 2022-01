Soliers. Près de Caen : il échange la moto volée contre un scooter

Mercredi 16 mai 2018 un jeune majeur a été jugé pour vol par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) les faits remontent à novembre/décembre 2017 et ont eu lieu à Soliers au sud-est de l'agglomération caennaise.

Transaction "pas nette"

Le prévenu qui a déjà quelques mentions dans son casier judiciaire pour des délits routiers affirme ne pas être à l'origine du vol "Je l'ai trouvée à Saint Martin de fontenay (sud de Caen) Elle m'a plu et je suis parti avec" Conscient qu'il ne pouvait pas la garder, il tombe sur une annonce sur un site internet et l'échange contre un scooter. L'acquéreur, constatant que la moto est endommagée et n'ayant pas de carte grise trouve la transaction "pas nette"

Quatre mille euros de réparations

Le propriétaire présent à l'audience explique qu'il y a eu 4 000 euros de réparations à effectuer et demande que lui soient remboursés les 900 euros que n'a pas remboursé l'assurance. Il ne demande rien pour le préjudice moral subi "Nous l'avons connu enfant, il habitait à cent mètres de chez nous "

"Ce jeune homme manie le mensonge"

Le procureur souligne que l'on aurait pu envisager de requalifier le délit en recel "Mais de toute façon quand il a trouvé cette moto, s'il dit vrai, elle n'était pas abandonnée. Pour ma part je pense qu'il l'avait repérée chez son voisin. Ce jeune homme manie le mensonge" Il écope de 140 heures de travaux d'intérêt général et de 900 euros de préjudice matériel.